Школьник из Пскова стал лучшим в гончарном деле на Национальном чемпионате «Абилимпикс»

СЕГОДНЯ 17:45 2019-11-21T17:45:23+03:00

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Пскович Евгений Богданов стал лучшим в номинации «Гончарное дело» на Национальном чемпионате «Абилимпикс». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, финал конкурса, стартовавшего в регионах ещё в сентябре, прошёл в Москве.

Одним из участников стал учащийся спецшколы №7 для слабовидящих и слепых детей Центра специального образования №1 Евгений Богданов. Право отправиться в столицу юноша получил благодаря победе в региональном этапе чемпионата. Гончарным делом пятнадцатилетний школьник занимается более года. Несмотря на то, что хобби отнимает много времени, Евгений отлично учится и с радостью принимает участие в тематических российских олимпиадах.

КОНКРЕТНО

Национальный чемпионат «Абилимпикс» пройдёт в Москве с 20 по 22 ноября. В нём принимают участие свыше 850 конкурсантов с ограниченными возможностями здоровья. Все они демонстрируют свои навыки в 65 различных профессиональных компетенциях.

ИСТОЧНИК KP.RU