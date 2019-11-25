В связи с нападением на врача Детской больницы губернатор Псковской области поручил проверить соблюдение мер безопасности

СЕГОДНЯ 18:02 2019-11-25T18:39:39+03:00

В регионе создадут спецкомиссию по проверке безопасности в лечебных учреждениях

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В связи с нападением на врача Детской областной клинической больницы губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проверить соблюдение мер безопасности в учреждении здравоохранения. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации региона, в тесном взаимодействии с главой Псковской области правоохранители уже начали следственные действия.

В дальнейшем по поручению губернатора в регионе создадут специализированную комиссию, которая проверит обеспечение безопасности во всех лечебных учреждениях Псковской области.

КОНКРЕТНО

По предварительной версии, 25 ноября отец одного из маленьких пациентов, надеясь отомстить, напал с холодным оружием на гематолога детской больницы Ирину Гайдук. Врача госпитализировали с ножевым ранением средней тяжести.

- Не всех можно спасти, не все болезни лечатся. Это подчас очень трудно объяснить родственникам, - прокомментировал инцидент Артур Гайдук, врач скорой помощи, депутат Псковского областного Собрания.

ИСТОЧНИК KP.RU