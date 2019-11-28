СЕГОДНЯ 15:53 2019-11-28T15:53:16+03:00

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Однопартийцы приостановили членство Дмитрия Сопотова в «Единой России». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе регионального отделения партии, это связано с возбуждением уголовного дела в отношении экс-главы Печорского района.

Соответствующее решение приняли члены политического совета отделения партии «Единая Россия» Псковского района на заседании 28 ноября. Как пояснили в пресс-службе, это связано с возбуждением уголовного дела и скандальным видео, на котором Дмитрий Сопотов «кроет матом» сотрудников полиции.

- Забота и справедливость - наши главные ориентиры, а по ситуации с Дмитрием Сопотовым могу сказать: партийцы пришли к мнению, что члены «Единой России» должны осознавать меру и степень персональной ответственности за поступки и действия. К нам особое внимание, и наша нравственная планка должна быть выше, чем у остальных, - отметил секретарь Псковского регионального отделения Партии Александр Козловский и добавил, что членство приостановлено лишь на время проведения следственных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU