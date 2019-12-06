2019-12-06T09:01:40+03:00
Общество

Победителей и участников пятого Национального чемпионата «Абилимпикс» чествовали в Пскове

Им вручили благодарственные письма и памятные подарки
Анна БЫСТРОВА
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Встреча с победителями и участниками прошла встенах Колледжа профессиональных технологий и сервиса.Встреча с победителями и участниками прошла встенах Колледжа профессиональных технологий и сервиса.
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На торжественной церемонии в Пскове прошло чествование победителей и участников пятого Национального чемпиона «Абилимпикс», который завершился в столице. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие прошло на площадке Колледжа профессиональных технологий и сервиса.

Школьников и студентов, выступавших от Псковской области поприветствовала первый вице-губернатор региона Вера Емельянова. От имени губернатора она передала слова благодарности и восхищения мастерам. А затем вручила ребятам, их сопровождающим и руководителям учреждений профмастерства благодарности и памятные подарки.

- Надеюсь, это был большой опыт, который позволит вам добиться успехов в жизни. Мы желаем всего-всего самого лучшего в будущем, - заключила Вера Емельянова.

КОНКРЕТНО

В Национальном этапе приняли участие 11 конкурсантов из Псковской области. В номинациях «Гончарное дело» и «Сухое строительство и штукатурные работы» Евгений Богданов и Дмитрий Бондарев из Опочки заняли первые места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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