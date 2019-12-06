2019-12-06T16:45:42+03:00
Общество

Сборник архивных документов о преступлениях нацистов в Псковской области войдет в 23-томник федерального проекта «Без срока давности»

Российские журналисты обсуждают крупный проект «Поискового движения России» на Втором псковском медиафоруме
Алиса Солнцева
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В следующем году в Псковской области начинаются поисковые работы в местах массовых захоронений мирного населения.В следующем году в Псковской области начинаются поисковые работы в местах массовых захоронений мирного населения.
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Сборник архивных документов – свидетельств о преступлениях нацистов на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны – войдет в 23-томное издание федерального проекта «Без срока давности», передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с площадки Второго псковского медиафорума.

Алексей Бормотов, координатор проекта «Без срока давности», руководитель направления по реализации военно-исторических проектов ООД «Поисковое движение России» рассказал об истоках проекта, призванного рассказать о трагедии мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны.

На протяжении всего времени существования «Поискового движения России» туда обращались люди с просьбами о перезахоронении гражданского населения, погибшего в войну. Однако по уставу организация должна увековечивать подвиг, погибших в бою, и не могла реагировать на просьбы о мирном населении.

Как известно, в 1941-1945 годы погибло более 16,5 миллионов мирных людей, наших соотечественников, более 11,5 миллионов были уничтожены целенаправленно.

- Сегодня необходимо защищать нашу победу, а защитить ее можно, изучив, чем занималась Красная армия, а что делали псевдогерои на оккупированных территориях, - отметил Алексей Бормотов.

Так родился проект «Без срока давности», целью которого стало сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников.

КСТАТИ

Подробнее о рассекреченных ФСБ документах о преступлениях фашистов на территории Псковской области мы писали ранее. (Читайте здесь).

ИСТОЧНИК KP.RU

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