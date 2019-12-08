У десяти храмов в Пскове появились памятные знаки ЮНЕСКО

СЕГОДНЯ 17:17 2019-12-08T17:17:49+03:00

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У стен десяти храмов областного центра появились памятные знаки ЮНЕСКО. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом на своей странице в социальной сети «Instagram» рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что знаки с информацией появились у храмов, принадлежащих Псковской архитектурной школе. По замечанию Михаила Веденикова, отметки Всемирного культурного наследия в областной столице выглядят более чем органично.

ФОТО: instagram.com. Знаки появились у храмов Псковской архитектурной школы.

КОНКРЕТНО

Решение о принятии псковских церквей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО провозгласили в Азербайджане 7 июля. Делегация региона с успехом защитила проект, хотя участники комитета всемирного наследия и отмели часть памятников Псковской области также претендовавших на включение в ЮНЕСКО.

Познакомиться с храмами, попавшими в список Всемирного наследия можно ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU