150 вакансий откроет в Пскове «Титан-Полимер»
Около 150 вакансий разместит «Титан-Полимер» на ресурсах службы занятости в ближайшее время. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили коллеги из Псковского агентства информации, присутствующие на подписании договора о сотрудничестве ПсковГУ и «Титана-Полимера».
- Потребность в кадрах у нас уже есть, - заявил на встрече Герман Петрушко, генеральный директор ООО «ПЗ “Титан-Полимер”».
Вакансии объявят в ближайшее время, так как совсем скоро в особой экономической зоне «Моглино» начнется строительство первой очереди предприятия – производства БОПЭТ-пленки. Уже на этом этапе понадобятся специалисты разного профиля.
Кроме того, благодаря сотрудничеству сторон ПсковГУ с сентября 2020 года запустит новую программу подготовки специалистов химической промышленности.
ИСТОЧНИК KP.RU