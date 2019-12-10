2019-12-10T11:40:36+03:00
Общество

150 вакансий откроет в Пскове «Титан-Полимер»

Специалисты разного профиля потребуются уже при строительстве первой очереди предприятия
Алиса Солнцева
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Новые вакансии появятся в Пскове с началом строительства предприятия.Новые вакансии появятся в Пскове с началом строительства предприятия.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Около 150 вакансий разместит «Титан-Полимер» на ресурсах службы занятости в ближайшее время. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили коллеги из Псковского агентства информации, присутствующие на подписании договора о сотрудничестве ПсковГУ и «Титана-Полимера».

- Потребность в кадрах у нас уже есть, - заявил на встрече Герман Петрушко, генеральный директор ООО «ПЗ “Титан-Полимер”».

Вакансии объявят в ближайшее время, так как совсем скоро в особой экономической зоне «Моглино» начнется строительство первой очереди предприятия – производства БОПЭТ-пленки. Уже на этом этапе понадобятся специалисты разного профиля.

Кроме того, благодаря сотрудничеству сторон ПсковГУ с сентября 2020 года запустит новую программу подготовки специалистов химической промышленности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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