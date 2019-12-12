Михаил Ведерникова попал в топ-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров

СЕГОДНЯ 17:51 2019-12-12T17:52:14+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занимает 12 строчку в рейтинге цитируемости губернаторов-блогеров за ноябрь 2019 года. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», мониторинг провела «Медиалогия».

Наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов России стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Сергей Аксенов (Крым), Михаил Ведерников стал двенадцатым.

Одной из самых популярных и цитируемых записей Михаила Ведерникова оказалось сообщение о продаже губернаторского сайта «ведерников.рф» бывшим чиновником областной администрации и о появлении нового сайта главы региона.

Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова.

Михаил Ведерников – активный пользователь социальной сети Instagram. В своем аккаунте губернатор сообщает новости и комментирует действия некоторых чиновников или организаций.

На губернатора подписаны 25,2 тысячи человек, которые активно комментируют записи в блоге – порой оставляют жалобы, порой благодарят за работу. Кроме того, как рассказал губернатор на Втором псковском медиафоруме, благодаря директу соцсети часто всплывают недоработки чиновников, а жители указывают на проблемы, оказавшиеся вне поле зрения главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU