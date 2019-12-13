За 2019 год в Псковской области отремонтировали 57 дорог

СЕГОДНЯ 09:53 2019-12-13T09:53:05+03:00

Фото: Александр Абакумов. В 2019 году на ремонт дорог ушло более 2 миллиардов рублей.

Еще 13 объектов закончат до конца года

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За прошедший период 2019 года в Псковской области отремонтировали 33 региональные дороги и 24 участка в муниципалитетах. Еще 13 дорог закончат к концу года. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, 12 декабря прошла рабочая встреча губернатора Михаила Ведерникова и замминистра транспорта, руководителя Федерального дорожного агентства Андрея Костюка.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году запланировали реконструкцию около 70 дорог, на что выделили более 2 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов.

Более того, по итогам года в Псковской области восстановят участки большей протяженности, чем планировалось: 150 километров региональных автодорог (вместо 130 километров) и 20,8 километра дорог в Пскове (вместо 19,4 километра).

КСТАТИ

Андрей Костюк выразил потенциальную готовность поддержать строительство Северного обхода Пскова, реконструкцию улично-дорожной сети города и капремонт нескольких мостов региона.

ИСТОЧНИК KP.RU