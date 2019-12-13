Сергей Степашин и Константин Цицин находятся в Пскове с рабочей поездкой

СЕГОДНЯ 10:20 2019-12-13T16:07:07+03:00

Фото: pskov.ru. В прошлую встречу с Сергеем Степашиным удалось заручиться серьезной поддержкой Фонда.

Регион ожидает поддержки на улучшение сферы ЖКХ и реконструкцию исторических памятников

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Переселение людей из ветхого жилья, улучшение коммунальной инфраструктуры и возрождение объектов культурного наследия станут темами обсуждения Михаила Ведерникова, Сергея Степашина и Константина Цицина.

Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, 13 декабря в Пскове с рабочей поездкой находятся председатель наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин и генеральный директор, председатель правления Фонда Константин Цицин.

Кроме заседаний, на которых поднимут данные темы, Сергей Степашин и Константин Цицин планируют осмотреть объекты теплоснабжения и оценить состояние некоторых исторических памятников в Псковской области.

Недавно стало известно, что Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрил сразу четыре заявки Псковской области на модернизацию сферы ЖКХ.

Сегодня, 13 декабря на торжественной церемонии Михаил Ведерников и Константин Цицин подписали договоры о федеральной финансовой поддержке Фондом данных проектов.

Фото: pskov.ru. Встреча Михаила Ведерникова и Константина Цицина.

Также сегодня остро стоит вопрос переселения горожан из ветхих домов, признанных объектами культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU