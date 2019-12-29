Уникальный Rolls-Royce из псковского сарая новые владельцы перепродали жителям Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 18:36 2019-12-29T18:36:14+03:00

Кадр из видео на youtube.com. Покупатели привезли всю сумму наличными.

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Купленный за копейки Rolls-Royce Silver Spur из псковского сарая новые владельцы решили перепродать жителям Екатеринбурга. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» об этом на своем канале на просторах видеохостинга YouTube рассказал экс-владелец автомобиля Евгений Дубровский.

В одном из видеороликов от сообщил, что лимузином, привезённым в Москву, заинтересовалась местная молодёжь. Двое парней даже перевели блогеру задаток – 20 тысяч рублей. Однако через несколько дней покупатели передумали.

Новые покупатели нашлись быстро. За лимузин из псковского сарая они отдали 500 тысяч рублей. Машину молодые люди заберут в Екатеринбург. В этот раз Rolls-Royce поедет на автовозе.

-У него будет очень интересная история дальше: он будет чёрный и короче, - поделились планами на автомобиль новые владельцы.

Кадр из видео на youtube.com.

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ИСТОЧНИК KP.RU