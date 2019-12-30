ДТП с минским автобусом губернатор Псковской области держит на личном контроле

СЕГОДНЯ 10:26 2019-12-30T13:00:11+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников держит на личном контроле ДТП в Псковском районе около деревни Подборовье. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Глава региона поручил оказать комплексную медицинскую помощь пострадавшим в аварии. Оперативную помощь оказали на месте ДТП, после этого 24 человека обратились в больницы Псковской области.

Как отметил губернатор, во время всего зимнего периода в Псковской области примут дополнительные меры для обеспечения безопасности пассажирских перевозок. Пристальное внимание на безопасность на дорогах направят во время новогодних и рождественских праздников. На особом контроле находится перевозка детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/752539" frameborder="0"></iframe> 24 человека обратились за медицинской помощью после ДТП с автобусом в Псковской области.Автобус опрокинулся в кювет на трассе Санкт-Петербург - Невель недалеко от деревни Подборовье Скопировано со страницы https://ruptly.tv/ru/videos/20191230-012

- На дорогах сейчас сложная обстановка, поэтому прошу быть бдительными и соблюдать скоростной режим, - предостерег Михаил Ведерников.

Кроме того, по поручению главы региона в Пскове открылся пункт временного пребывания для пассажиров автобуса Минск – Санкт-Петербург, перевернувшегося в Псковском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU