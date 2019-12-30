ДТП с минским автобусом губернатор Псковской области держит на личном контроле
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников держит на личном контроле ДТП в Псковском районе около деревни Подборовье. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Глава региона поручил оказать комплексную медицинскую помощь пострадавшим в аварии. Оперативную помощь оказали на месте ДТП, после этого 24 человека обратились в больницы Псковской области.
Как отметил губернатор, во время всего зимнего периода в Псковской области примут дополнительные меры для обеспечения безопасности пассажирских перевозок. Пристальное внимание на безопасность на дорогах направят во время новогодних и рождественских праздников. На особом контроле находится перевозка детей.
24 человека обратились за медицинской помощью после ДТП с автобусом в Псковской области.Автобус опрокинулся в кювет на трассе Санкт-Петербург - Невель недалеко от деревни Подборовье Скопировано со страницы https://ruptly.tv/ru/videos/20191230-012
- На дорогах сейчас сложная обстановка, поэтому прошу быть бдительными и соблюдать скоростной режим, - предостерег Михаил Ведерников.
Кроме того, по поручению главы региона в Пскове открылся пункт временного пребывания для пассажиров автобуса Минск – Санкт-Петербург, перевернувшегося в Псковском районе.
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ИСТОЧНИК KP.RU