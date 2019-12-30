2019-12-30T12:57:49+03:00
Происшествия

Вера Емельянова навестила в больнице попавших в ДТП в Псковском районе

Как только позволит состояние здоровья пострадавших, пассажиры отправятся в больницы по месту жительства в Белоруссии
Алиса Солнцева
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Фото: pskov.ru. В больницах Псковской области находятся 7 взрослых пассажиров и двое детей.Фото: pskov.ru. В больницах Псковской области находятся 7 взрослых пассажиров и двое детей.
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Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова навестила пострадавших в автобусном ДТП около деревни Подборовье. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, госпитализированные пассажиры находятся в Псковской областной клинической больнице, пострадавшие дети – в Детской областной больнице.

Вера Емельянова прошла по палатам и пообщалась с пострадавшими. Пассажиры поблагодарили вице-губернатора за то, что Псковская область оказала своевременную и качественную медицинскую помощь.

- Пациенты настроены позитивно, на выздоровление, - заметила Вера Емельянова.

В отделениях больницы с травмами различной степени тяжести находятся 7 взрослых пассажиров и 2 девочки. Руководство Псковской области ведет переговоры с белорусскими властями о транспортировке пострадавших в ДТП. Как только позволит состояние здоровья, пострадавших перевезут в Белоруссию, в клиники по месту жительства.

Напомним, в ночь на 30 декабря автобус, следовавший из Минска в Санкт-Петербург, съехал в кювет и перевернулся на участке трассы в Псковской области. В автобусе находилось 50 человек, 24 из них обратились за медицинской помощью. Для остальных пассажиров региональные власти организовали пункт временного размещения в гостинице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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