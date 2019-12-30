В УМВД уточнили обстоятельства ДТП под Псковом с автобусом из Белоруссии

24 человека обратились в больницу после ДТП в Псковском районе, случившегося в ночь на 30 декабря. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, около 2:40 ночи экскурсионный автобус из Минска в Санкт-Петербург съехал с дороги и перевернулся.

В УМВД России по Псковской области уточнили, что авария произошла в Псковском районе около деревни Подборовье, на 269 километре трассы Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь. Автобус NEOPLAN принадлежит частному унитарному предприятию республики Беларусь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/752539" frameborder="0"></iframe> 24 человека обратились за медицинской помощью после ДТП с автобусом в Псковской области.Автобус опрокинулся в кювет на трассе Санкт-Петербург - Невель недалеко от деревни Подборовье Скопировано со страницы https://ruptly.tv/ru/videos/20191230-012

В автобусе находилось 50 человек, из них четверо детей и два водителя. За рулем был 47-летний гражданин Белоруссии. Медицинская помощь была оказана на месте происшествия, после в больницу обратилось 24 человека, сообщает пресс-служба администрации Псковской области. Семеро взрослых госпитализированы и находятся в Псковской областной клинической больнице. У пострадавших травмы верхней части тела. В основном, это ушибы грудного отдела позвоночника или грудной клетки, ушибы головы, у нескольких человек переломы ключицы. Погибших в аварии нет.

Помощь понадобилась и трем девочкам 13, 11 и 9 лет. Два ребенка находятся под наблюдением специалистов в Псковской детской областной больнице.

Фото: пресс-служба управления МВД.

По предварительной версии, причиной аварии стало сильное обледенение трассы.

На данный момент автобус уже вытащили из кювета с помощью спецтехники, но на месте дорожно-транспортного происшествия по-прежнему работает следственно-оперативная группа управления МВД России по Псковскому району под руководством начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области полковника полиции Сергея Семенова. Ход проверки находится под контролем руководства УМВД.

Администрация Псковской области развернула пункт временного пребывания пассажиров автобуса в отеле «Балтхаус» (Псков).

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