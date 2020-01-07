Псковичей приглашают на бесплатную рождественскую елку 8 января
Завтра, 8 января, в Городском культурном центре пройдет рождественская елка. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», мероприятие организует православная молодежь Пскова.
Псковичей приглашают на театральное представление «Однажды в Нарнии», которое поможет зрителям заглянуть в рождественскую сказку. Кроме спектакля-сказки, зрителей порадуют Дед Мороз и Снегурочка, с которыми ребята поводят хороводы вокруг нарядной елки и поиграют.
КОНКРЕТНО
Рождественская елка пройдет в Городском культурном центре на втором этаже 8 января в 13:00 (площадь Победы, д.1).
Вход свободный, подробности по телефону: 8 (911) 371-35-71.
Афиша организаторов.
КСТАТИ
Сегодня, 7 января, псковичей приглашают на Рождественский фестиваль волшебных шаров в Финском парке (подробнее).
Также "Комсомолка" собрала афишу январских мероприятий для детей (здесь).
ИСТОЧНИК KP.RU