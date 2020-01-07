Псковичей приглашают на бесплатную рождественскую елку 8 января

7 Янв. 2020 2020-01-07T14:19:03+03:00

7 января всей семьей идем загадывать желания на фестиваль волшебных шаров, 8 января спешим в сказку. Фото: Евгения ГУСЕВА

Православная молодежь Пскова подготовила театральное представление для детей и взрослых

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Завтра, 8 января, в Городском культурном центре пройдет рождественская елка. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», мероприятие организует православная молодежь Пскова.

Псковичей приглашают на театральное представление «Однажды в Нарнии», которое поможет зрителям заглянуть в рождественскую сказку. Кроме спектакля-сказки, зрителей порадуют Дед Мороз и Снегурочка, с которыми ребята поводят хороводы вокруг нарядной елки и поиграют.

КОНКРЕТНО

Рождественская елка пройдет в Городском культурном центре на втором этаже 8 января в 13:00 (площадь Победы, д.1).

Вход свободный, подробности по телефону: 8 (911) 371-35-71.

Афиша организаторов.

КСТАТИ

Сегодня, 7 января, псковичей приглашают на Рождественский фестиваль волшебных шаров в Финском парке (подробнее).

Также "Комсомолка" собрала афишу январских мероприятий для детей (здесь).

ИСТОЧНИК KP.RU