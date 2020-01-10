Повышение квалификации пользуется спросом у псковичей старше 30 лет
Сегодня, 10 января, представители Псковского государственного университета и областной администрации провели пресс-конференцию по итогам реализации образовательных программах повышения квалификации в опорном вузе региона, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».
В формировании программ участвовали и преподаватели, и представители власти, и представители бизнес-сообщества, то есть работодатели.
Самым востребованным оказалось обучение тактике оказания первой медицинской помощи (подробности). На втором месте – получение навыков в области энергосбережения в условиях цифровой экономики.
Повысить квалификацию могли разные категории населения: и школьники, и пенсионеры, и студенты (подробности). Часть специалистов использовала эту возможность для продвижения по карьерной лестнице. Студенты могли получать дополнительное образование, совмещая занятия с основными. В некоторых случаях речь шла о знакомстве с цифровыми компетенциями и получением первичных навыков.
ИСТОЧНИК KP.RU