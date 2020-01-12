70 тысяч рублей украли мошенники у пенсионерки из Пскова

12 Янв. 2020 2020-01-12T12:27:34+03:00

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Мошенники украли у пожилой псковички около 70 тысяч рублей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, 9 января пенсионерке позвонили и предложили обналичить бонусы на банковской карте. В результате разговора владелица счета не только не получила бонусных средств, но и лишилась 70 тысяч рублей.

Об этом 67-летняя псковичка рассказала полицейским. Сотрудники УМВД возбудили уголовное дело, ведется расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU