2020-01-12T12:27:34+03:00
Происшествия

70 тысяч рублей украли мошенники у пенсионерки из Пскова

Женщине предложили обналичить бонусы на банковской карте
Поделиться:
Будьте бдительны к звонкам "банковских служащих".Будьте бдительны к звонкам "банковских служащих".Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Мошенники украли у пожилой псковички около 70 тысяч рублей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, 9 января пенсионерке позвонили и предложили обналичить бонусы на банковской карте. В результате разговора владелица счета не только не получила бонусных средств, но и лишилась 70 тысяч рублей.

Об этом 67-летняя псковичка рассказала полицейским. Сотрудники УМВД возбудили уголовное дело, ведется расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Деньги на банковской карте – это безопасно для псковичей?

Как мошенники снимают деньги с банковских карт и как не попасть на их удочку (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
21-летнюю жительницу Острова разыскивают родственники
Вице-губернатор Псковской области поручил регоператору вывезти накопившийся мусор
70 тысяч рублей украли мошенники у пенсионерки из Пскова
Выявились финалисты общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019»
Андрей Малахов посетил Псково-Печерский монастырь
В Псковской областной библиотеке завершены основные строительные работы
Фильм «Холоп», снятый в Псковской области, собрал больше двух миллиардов за две недели
Псковские зоозащитники спасли мучившихся животных с контактной выставки
Улицу Юности в Пскове освободят от припаркованного транспорта
Трое псковских подростков окажутся на скамье подсудимых за убийство двух мужчин
Жители Псковской области смогут оформить региональную доплату к пенсии в любом из отделов МФЦ
Несовершеннолетний великолучанин угнал машину, решив «покататься»
Мокрый снег с дождем и ветер прогнозируют в Псковской области в выходные
Повышение квалификации пользуется спросом у псковичей старше 30 лет
4300 человек повысили свою квалификацию в Псковской области за 2019 год
Более полутора тысяч медиков Псковской области повысили квалификацию в 2019 году
Автобусы по улице Юности в Пскове поедут с 13 января
67 литров лосьона и 152 литра водки изъяли полицейские в псковском пивбаре
11 января в Великих Луках стартует Всероссийский турнир по самбо памяти Александра Матросова
Из-за воспламенившегося на кухне масла трое псковичей получили ожоги
Три машины перевернулись на трассе Остров – Вышгородок за сутки
Лесоперерабатывающее предприятие полного цикла запустят в Псковском районе в 2020 году
За минувший год более 300 детей-сирот из Псковской области обрели семьи
Тело пропавшего в новогоднюю ночь великолучанина нашли в Ловати