2020-01-13T18:30:53+03:00
Происшествия

Очевидец ДТП в Псковском районе умер в больнице

Мужчина проезжал мимо и выбежал из машины, чтобы помочь пострадавшим
Алиса Солнцева
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Фото: пресс-служба управления МВД России по Псковской области.Фото: пресс-служба управления МВД России по Псковской области.
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В больнице от полученных травм умер очевидец ДТП в Псковском районе. Утром 13 января, когда уже произошло смертельное ДТП, двух пешеходов сбил «Лексус». Мужчина проезжал мимо места аварии и бросился на помощь к пострадавшим, второй очевидец бежал к автомобилям с остановки. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, обоих очевидцев госпитализировали с серьезными травмами, а 59-летний мужчина, находившийся в тяжелом состоянии, вскоре умер.

Фото: пресс-служба управления МВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления МВД России по Псковской области.

Напомним, смертельное ДТП в Псковском районе у деревни Стяглы произошло 13 января в 7:52. После столкновения погибли оба водителя и пассажир одной из машин. Также пострадали два очевидца, один из которых погиб в больнице от полученных травм.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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