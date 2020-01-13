Очевидец ДТП в Псковском районе умер в больнице

13 Янв. 2020 2020-01-13T18:30:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В больнице от полученных травм умер очевидец ДТП в Псковском районе. Утром 13 января, когда уже произошло смертельное ДТП, двух пешеходов сбил «Лексус». Мужчина проезжал мимо места аварии и бросился на помощь к пострадавшим, второй очевидец бежал к автомобилям с остановки. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, обоих очевидцев госпитализировали с серьезными травмами, а 59-летний мужчина, находившийся в тяжелом состоянии, вскоре умер.

Фото: пресс-служба управления МВД России по Псковской области.

Напомним, смертельное ДТП в Псковском районе у деревни Стяглы произошло 13 января в 7:52. После столкновения погибли оба водителя и пассажир одной из машин. Также пострадали два очевидца, один из которых погиб в больнице от полученных травм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Лексус» сбил двух человек, кинувшихся на помощь к пострадавшим в ДТП у деревни Стяглы.

Появились новые данные о смертельной аварии в деревне Стяглы (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU