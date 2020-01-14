На следующий Новый год в Пскове появится новая центральная елка

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:40:18+03:00

В новом году власти Пскова мечтают о новой ёлке. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Администрация строит планы на убранство города на Новый год 2021

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В следующем году администрация Пскова планирует заменить центральную елку на Октябрьской площади. Об этом заявил начальник управления городского хозяйства администрации Пскова на пресс-конференции 14 января по итогам новогодних каникул, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Журналисты поинтересовались, не планирует ли администрация установить живую елку (такой расклад предсказал псковской «Комсомолке» символ 2020-го года). Однако власти считают целесообразным на главной площади ставить искусственную елку.

Смена елки, по мнению главы администрации Александра Братчикова, изменит и образ города. От сюжета «Ну, погоди!» горожане уже, наверняка, устали.

Кроме того, администрация надеется установить новые светодиодные инсталляции к следующей зиме. В желании более ярко украсить город и приобрести новые светодиодные инсталляции власти Пскова сходятся с жителями.

ИСТОЧНИК KP.RU