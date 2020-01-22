Губернатор Псковской области: работа «наливаек» не несёт в себе ничего цивилизованного и созидательного

22 Янв. 2020 2020-01-22T08:55:22+03:00

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Глава Псковской области Михаил Ведерников отметил, что работа «наливаек» не несёт в себе ничего цивилизованного и созидательного и призвал региональных депутатов поддержать законопроект госдумы Федерального собрания по регулированию работы таких питейных заведений. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в администрации Псковской области, работы «псевдокафе» представители администрации коснулись на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

Михаил Ведерников напомнил, что государственная дума не в первый раз пытается принять законопроект в этой сфере. Поэтому сейчас инициативу нужно поддержать.

- За прошедший год накопилось более 50 жалоб на работу подобных заведений. Все они касаются антисоциального поведения посетителей в ночные часы и продажи контрафактной продукции (подробнее..), - объяснил актуальность нового законопроекта для Псковской области глава региона.

Если документ утвердят во втором чтении, добавил губернатор, региональным парламентариям придётся оперативно изменить соответствующие нормативно-правовые акты области. В итоге собрание жильцов многоквартирного дома сможет большинством голосов принять решение о ликвидации «наливайки», если она мешает спокойствию граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU