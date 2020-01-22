Теплая зима в Псковской области негативно сказывается на заготовке древесины

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:57:08+03:00

Без снега и мороза рабочим не добраться до некоторых участков в лесу. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Региональный комитет по природным ресурсам и экологии рассказал о влиянии аномалии на животных и хозяйство региона

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Как влияет теплая и бесснежная зима на заготовку древесины, торфа и песчано-гравийных смесей, а также на обитателей лесов и водоемов, рассказали в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области. Сегодня, 22 января, на пресс-конференции специалисты обсуждают последствия погодной аномалии для региона, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Бесснежная зима негативно сказывается на заготовке древесины в Псковской области, так как к некоторым участкам лесных хозяйств есть доступ только в зимний период. Круглый год доступны только хозяйства, расположенные на сухих и высоких участках. Таким образом, арендаторы теряют доходы, а регион – налоговые отчисления. Стопорится и прокладка лесных дорог к таким участками.

Недропользователям теплая погода позволяет с наименьшей трудностью добывать песчано-гравийную смесь, почва не замерзает, и это упрощает экскавацию. А работа с торфяными месторождениями, наоборот, усложняется.

ИСТОЧНИК KP.RU