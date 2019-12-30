В Псковской области 24 пассажира автобуса пострадали в результате ДТП

Дорожно-транспортное происшествие случилось 30 декабря в 2:40 в Псковском районе на 269 километре автодороги Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с республикой Беларусь.

Как сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», пассажирский автобус следовал по маршруту Минск - Санкт-Петербург. На темной и мокрой дороге он съехал в кювет и опрокинулся.

Фото очевидцев.

Известно, что в автобусе находилось 50 человек, в том числе четверо детей и два водителя. За рулем в момент ДТП находился 47-летний житель Беларуси. Погибших в результате аварии нет. По предварительным данным, 24 человека, включая троих детей, получили травмы различной степени тяжести. После оказания медицинской помощи на месте происшествия они обратились в больницы Псковской области. Семеро взрослых и двое детей госпитализированы. Остальные пассажиры автобуса размещены в отеле "Балтхаус" В Пскове, где организовали временный пункт размещения.

Фото очевидцев с места ДТП в Псковской области.

Фото очевидцев ДТП.

Причины и обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранительные органы. Согласно данным автодорожников, датчики автоматизированной системы метеорологического обеспечения показали, что асфальтобетонное покрытие на участке было влажное, обработанное противогололедными материалами. Движение на на федеральной автодороге не ограничивалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/752539" frameborder="0"></iframe> 24 человека обратились за медицинской помощью после ДТП с автобусом в Псковской области.Автобус опрокинулся в кювет на трассе Санкт-Петербург - Невель недалеко от деревни Подборовье Скопировано со страницы https://ruptly.tv/ru/videos/20191230-012

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