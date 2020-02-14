2020-02-14T12:41:00+03:00
Общество

Минимальная зарплата военнослужащего по контракту в Псковской области 22,5 тысячи рублей

В 2019 году пункт отбора принял на службу 110 кандидатов с высшим или средним специальным образованием
Алиса Солнцева
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Выпускники учебных заведений могут выбрать срочную службу или службу по контракту.Выпускники учебных заведений могут выбрать срочную службу или службу по контракту.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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22,5 тысячи рублей – минимальный оклад военнослужащего по контракту в Псковской области? передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции 14 февраля с представителями регионального пункта отбора.

- Из года в год, начиная с 2017 года, у нас наметилась положительная динамика численности кандидатов, которые являются выпускниками учебных заведений (имеют высшее или среднее профессиональное образование). Им предоставлена возможность выбора между срочной службы и службой по контракту, - рассказал офицер пункта отбора, капитан Дмитрий Зайцев.

По словам спикера, служба по контракту для выпускников ссузов и вузов имеет ряд преимуществ. Молодой специалист может проходить службу в своем регионе и получать заработок с момента выпуска: оклад срочного служащего составляет 2 тысячи рублей в месяц, минимальная зарплата контрактника – 22,5 тысячи рублей. Кроме того, такие кандидаты имеют право выбора рода войск. Особой популярностью в Псковской области пользуются бригада спецназа, вертолетная бригада в Острове, воинская часть зенитно-ракетного полка в Стругах Красных.

В 2018 году пункт отбора в нашем регионе принял на службу 95 кандидатов с высшим или средним специальным образованием, в 2019 году – более 110. Каждый четвертый кандидат, отобранный псковским военкоматом, - выпускник учебных заведений. В 2020 году пункт отбора ставит перед собой задачу – отобрать не менее 120 кандидатов.

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На службу идут парни 23-24 лет со средним специальным образованием (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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