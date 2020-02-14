2020-02-14T12:40:08+03:00
Общество

28 девушек приняли на военную службу в Псковской области в 2019 году

В нашем регионе спрос на службу по контракту среди девушек многократно опережает предложение – начальник пункта отбора
Алиса Солнцева
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Девушки охотно идут служить в армию.Девушки охотно идут служить в армию.Фото: Евгения ГУСЕВА
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На военную службу в Псковской области в 2019 году приняли 28 девушек. Об этом на пресс-конференции 14 февраля рассказал начальник пункта отбора Валерий Бартенев, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

- К сожалению, в этом вопросе спрос намного опережает предложение. На данный момент перечень воинских должностей для женщин ограничен. Мы принимаем в часть женщин-музыкантов, медиков, телеграфистов. Этих должностей очень мало, - отметил Валерий Бартенев.

По мнению офицера, это связано с большими физическими нагрузками в армии, с условиями службы, где девушки могут не справиться. Однако это не местные ограничения, а требования федеральных законов.

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В 2019 году пункт отбора принял на службу 110 кандидатов с высшим или средним специальным образованием (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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