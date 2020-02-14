В Псковской области составили портрет контрактника: молодой, холостой, после срочной службы
Представители пункта отбора на военную службу по контракту в Псковской области составили усредненный портрет кандидата на службу по контракту, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции 14 февраля.
- Как правило, к нам приходят молодые люди 23-24 лет со средним специальным образованием. Это холостой парень или женатый, но без детей, - рассказал офицер пункта отбора Дмитрий Зайцев.
Типичная история псковских кандидатов: человек окончил техникум, отслужил по призыву и, не найдя себя после армии, поступил на военную службу по контракту в пользу стабильности, хорошего заработка, карьерного продвижения и возможности безвозмездно получить жилье.
Обычно такие кандидаты подписывают контракты неоднократно, выбирая службу как основной род деятельности.
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ИСТОЧНИК KP.RU