2020-02-27T14:40:38+03:00
Звезды

В особняке Лавриновского в Пскове прошла первая творческая фотосессия

Сделать художественные фото в интерьерах псковкого Дворца бракосочетаний может любой желающий
Василиса Алексеева
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Фото tkd-pskov.ru. Первая свадебная фотосессия прошла в псковском ЗАГСе на Детской улице.Фото tkd-pskov.ru. Первая свадебная фотосессия прошла в псковском ЗАГСе на Детской улице.
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Первую творческую фотосессию формата "Love story" в обновленных интерьерах Дворца бракосочетаний на улице Детской в Пскове провела театрально-концертная дирекция.

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", на площадке работали топовые специалисты свадебной индустрии Псковской области: Ольга Перог – известный флорист и декоратор; Олег Иванов – "лучший свадебный фотограф Псковской области 2018", Константин Тищенко - топ-100 фотографов России, победитель главной всероссийской премии Russian Photo Awards 2019 в номинациях "Мужской портрет" и "Love story", "лучший псковский свадебный фотограф 2019 года" ; Юлия Усова – дизайнер свадебных платьев и стилист. Образы невест создала Татьяна Трембач, которая входит в топ – 10 визажистов России.

Фотографироваться в новых интерьерах одно удовольствие. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Фотографироваться в новых интерьерах одно удовольствие.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Новую площадку для съемок - особняк Лавриновского – специалисты отметили, как удивительное место, где гармонично сочетаются история и современность.

Как отметили в театрально-концертной дирекции Псковской области, заказать фотосессию в особняке Лавриновского, в котором размещается псковский Дворец бракосочетаний, может любой желающий. Кроме того, в ТКД для фотосессии можно арендовать костюмы их театральных запасников.

Здание, в котором располагается Дворец бракосочетаний появился в Пскове в 1908 году благодаря предводителю местного дворянства Николаю Лавриновскому. Это памятник стиля провинциальный модерн в Пскове.

Ремонта здания завершился в июле 2019 года. На него потратили около 25 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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