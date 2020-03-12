Ученик Лавровской гимназии после драки с учителем перешел на домашнее обучение
Десятиклассник Лавровской гимназии Печорского района, который ударил педагога по математике, в конце февраля перешел на домашнюю форму обучения. Об этом заявил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов на пресс-конференции 12 марта, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».
Александр Седунов заметил, что решение о переходе на домашнее обучение школа приняла по заявлению родителей мальчика.
Проверка в школе еще не закончена. Представители областного комитета по образованию неоднократно выезжали в гимназию, смотрели планы воспитательной работы и личные дела, анализировали шаги, которые уже предприняла администрация учебного заведения.
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«Вот такой вот он есть, и ничего мне уже с этим не сделать, понимаете?» – делится женщина ( подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU