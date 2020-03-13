Псковский театр продает билеты на апрельские спектакли за половину стоимости
Билеты на спектакли апрельской афиши Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина можно купить в марте за половину стоимости, сообщается на сайте учреждения.
Льготы актуальны до конца марта, в акции участвуют спектакли, идущие на большой сцене.
«Каштанка» – 3 апреля
«Ревизор» – 4 апреля
«Отелло» – 5 апреля
«Село Степанчиково и его обитатели» (Премьера!) – 8 и 29 апреля
«Клинический случай» – 22 апреля
«Таланты и поклонники» – 24 апреля
«Очень громкая премьера» – 26 апреля
Билеты по акции можно приобрести в кассе театра (Псков, ул. Пушкина, 13). Телефон: 8 (8112) 72-80-22. Касса работает ежедневно с 11:30 до 19:30 (перерыв с 15:00 до 16:00).
Афиша Псковского драматического театра на апрель
Афиша: drampush.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU