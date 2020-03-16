2020-03-16T09:57:03+03:00
Общество

С 17 марта псковские автобусы № 11, 8 и 19 изменят маршрут

Изменения актуальны до окончания реконструкции улицы Яна Фабрициуса
Алиса Солнцева
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Реконструкцию улицы должны завершить к маю.Реконструкцию улицы должны завершить к маю.Фото: Александр Абакумов
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С 8 утра 17 марта автобусы № 11, 8 и 19 в Пскове поедут по скорректированному маршруту. Как сообщает «Псковпассажиравтотранс», изменения продлятся до окончания работ на улице Яна Фабрициуса.

На этот период будут перекрыты следующие участки дорог: улица Гражданская от Спортивной до Фабрициуса, перекресток улиц Фабрициуса и Гражданской и участок улицы Фабрициуса от Гражданской до Металлистов.

Маршрут №11 будет следовать от Летнего сада по Октябрьскому проспекту, улице Вокзальной на вокзал. От вокзала по улице Вокзальной, Бастионной с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту.

По этой же схеме работают маршруты № 8 и 19, когда следуют от вокзала.

Напомним, улицу Яна Фабрициуса планируют отремонтировать к маю этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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