2020-03-16T12:16:45+03:00
Звезды

БКЗ Псковской областной филармонии закрывается до 1 апреля

С 16 марта в Псковской области действует запрет на проведение массовых мероприятий
Алиса Солнцева
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Фото: tkd-pskov.ru.Фото: tkd-pskov.ru.
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Псковская областная филармония объявила о закрытии большого концертного зала до 1 апреля и до особых указаний. Видеообращение директора филармонии Елизаветы Барышниковой появилось в официальном Instagram-аккаунте учреждения.

Дирекция отмечает, что зрители могут вернуть билеты, но делать это необязательно, ведь все мероприятия не отменяются, а переносятся.

Актуальные даты появятся позже.

Напомним, 18 марта должно было состояться открытие Фестиваля русской музыки, в рамках которого в афише значились балеты «Спящая красавица» и «Шопениана», выступления Рязанского русского народного хора имени Евгения Попова, Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии, песочная анимация «Лебединое озеро» под аккомпанемент Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Кроме того, в конце марта в Пскове должно было состояться большое Stand up-шоу.

- Я надеюсь, что в скором времени мы с вами увидимся на каком-нибудь классном концерте в БКЗ. Не болейте, берегите себя и до скорых встреч! – обращается к псковичам Елизавета Барышникова.

Кроме того, до 1 апреля закрываются Псковский драматический и кукольный театры (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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