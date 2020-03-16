Мартовские спектакли псковских театров переносятся
Все спектакли мартовской афиши Псковского академического театра драмы и кукольного театра переносятся. Такое решение приняла Театрально-концертная дирекция области в связи с указом губернатора, который запрещает проведение массовых мероприятий.
Билеты на мероприятия до 1 апреля можно обменять или сдать в кассы театров и филармонии. Спектакли переносятся, вскоре появятся новые даты.
Напомним, в марте была запланирована долгожданная премьера спектакля Петра Шерешевского "Село Степанчиково и его обитатели". Пока выясняется новая дата премьеры, предлагаем вам почитать интервью с режиссером нашумевшего псковского "Ревизора".
БКЗ Псковской областной филармонии также закрывается до 1 апреля (подробности).
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