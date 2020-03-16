Мартовские спектакли псковских театров переносятся

16 Март 2020 2020-03-16T12:20:03+03:00

Фото: tkd.pskov.ru. Фото с репетиции ближайшей театральной премьеры "Село Степанчиково и его обитатели".

До 1 апреля филармония, драматический и кукольный театры будут закрыты

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Все спектакли мартовской афиши Псковского академического театра драмы и кукольного театра переносятся. Такое решение приняла Театрально-концертная дирекция области в связи с указом губернатора, который запрещает проведение массовых мероприятий.

Билеты на мероприятия до 1 апреля можно обменять или сдать в кассы театров и филармонии. Спектакли переносятся, вскоре появятся новые даты.

Напомним, в марте была запланирована долгожданная премьера спектакля Петра Шерешевского "Село Степанчиково и его обитатели". Пока выясняется новая дата премьеры, предлагаем вам почитать интервью с режиссером нашумевшего псковского "Ревизора".

БКЗ Псковской областной филармонии также закрывается до 1 апреля (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU