2020-03-16T15:41:33+03:00
Общество

Первый тренинг для добровольных пожарных в Пскове пройдет онлайн

Псковичей приглашают на бесплатные занятия с сотрудниками Greenpeace 21 марта, 4 и 18-19 апреля
Алиса Солнцева
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Присоединяйтесь к добровольным пожарным.Присоединяйтесь к добровольным пожарным.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Первое занятие для добровольных пожарных в Пскове пройдет 21 марта в онлайн-формате. Накануне «Комсомолка» анонсировала серию открытых тренингов для людей, которые хотели бы бороться с весенними пожарами. Эта тема уже актуальна: начинаются палы травы, возникают лесные пожары. Специалисты расскажут, как предотвратить эти опасные возгорания, и помогут организовать группу пожарных-волонтеров в Псковской области.

Так как в регионе усилены меры по противодействию коронавирусу, первый тренинг решено провести в режиме телемоста, чтобы участники смогли получить информацию, оставаясь дома.

Напомним, занятия со специалистами Greenpeace России и Общества добровольных лесных пожарных пройдут 21 марта, 4 апреля и 18-19 апреля. Подробную программу тренингов мы публиковали ЗДЕСЬ.

Тренинги бесплатные, необходима предварительная регистрация (заполняйте форму на сайте).

ИСТОЧНИК KP.RU

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