2020-03-16T18:11:49+03:00
Здоровье

Псковичей на домашнем карантине врачи проверяют каждый день

В случае выявления симптомов вирусной инфекции человека сразу госпитализируют
Алиса Солнцева
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После возвращения из страны с коронавирусом необходимо отправиться на домашний карантин на 14 дней, чтобы удостовериться, что вирус миновал.После возвращения из страны с коронавирусом необходимо отправиться на домашний карантин на 14 дней, чтобы удостовериться, что вирус миновал.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Псковичей, посетивших страны с коронавирусом и находящихся на домашнем карантине, врачи проверяют каждый день. А в случае выявления симптомов, например повышенной температуры, госпитализируют. О том, как на границе в Псковской области ищут больных коронавирусом и что делать тем, кто прибыл из болеющих стран, пишет «Псковская правда».

При первом осмотре подкарантинный получает постановление главного государственного врача Псковской области о необходимости домашнего карантина. За невыполнение постановления грозит ответственность вплоть до уголовной.

Согласно памятке Минздрава Москвы, вечером человек может выйти на улицу в маске, чтобы, например, выгулять собаку или вынести мусор. Для получения продуктов советуют пользоваться доставкой или просить о помощи родственников. Если человек живет с семьей, необходимо пользоваться разной посудой.

- Находящихся на домашнем карантине каждый день проверяют врачи, и в случае выявления симптомов, например повышенной температуры, госпитализируют. Также не помещаются на домашний карантин те, в чьих семьях есть люди старше 60 лет, дети или лица, страдающие хроническими заболеваниями, которых нет возможности или некуда отправить на 14 дней. Тогда в целях защиты указанных категорий, прибывших из стран с коронавирусом, помещают в центр медицинского наблюдения, - рассказал начальник отдела санитарной охраны территорий управления Роспотребнадзора по Псковской области Сергей Луценко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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