2020-03-16T18:20:28+03:00
Здоровье

На границе в Псковской области граждан с подозрением на коронавирус направят в стационары

Как на границе в Псковской области ищут больных коронавирусом, рассказали в Роспотребнадзоре
Алиса Солнцева
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Температуру прибывших из зараженных стран измеряют при помощи тепловизоров.Температуру прибывших из зараженных стран измеряют при помощи тепловизоров.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Если на границе в Псковской области возникает подозрение, что человек болен, сотрудники Роспотребнадзора вызывают медиков, которые могут направить туриста в специализированный стационар на территории региона. О том, как на границе в Псковской области ищут больных коронавирусом и что делать тем, кто прибыл из болеющих стран, пишет «Псковская правда».

Необходимости проверять каждого, кто въезжает на территорию России, нет, считают в Роспотребнадзоре. Бригада специалистов приходит на линию паспортного контроля во время прибытия граждан с определенных территорий: Китай, Италия, Германия, Иран, Корея, Франция и Испания (список постоянно меняется). Сотрудник проводит опрос и термометрию.

При подозрении на заражение человека изолируют (в пункте пропуска есть специальное помещение временной изоляции). Диагноз ставит скорая помощь, которую вызывают сотрудники Роспотребнадзора.

- Поставить диагноз, в том числе подозрение на заболевание коронавирусом, может только врач! И в соответствии с оперативным планом готовности Псковской области госпитализируют этого человека в специализированный стационар, - рассказал начальник отдела санитарной охраны территорий управления Роспотребнадзора по Псковской области Сергей Луценко.

Важно, что автобусы с организованными группами обязательно подлежат санитарно-карантинному контролю независимо от того, откуда они прибыли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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