308 человек проверили на коронавирус в Псковской области

19 Март 2020 2020-03-19T11:07:08+03:00

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У 308 человек в Псковской области взяли пробы на коронавирус, по 250 тестам уже известны результаты, и они отрицательные. В своем Instagram-аккаунте губернатор Псковской области объяснил, как в регионе делают тесты на выявление новой инфекции.

18 марта пропускная способность здравоохранения в регионе составляла 100 тестов в сутки (днем ранее, 17 марта, мы могли обрабатывать только по 60 проб).

Губернатор написал, что в первую очередь внимание здравоохранения обращено на группы риска: тех, кто вернулся из зараженных стран, и тех, кто с ними контактировал. Если вы относитесь к этим группам, звоните по номеру 8 (800) 444-10-41.

Также на тестирование направляет лечащий врач с очевидными симптомами коронавирусной инфекции.

- Сейчас такая ситуация, когда каждый человек с признаками ОРВИ имеет здоровое желание проверить свой диагноз. Но если направить на исследование всех – будут сложности с отработкой приоритетных групп. Есть объективная необходимость следовать плану, и я прошу отнестись к этому с пониманием, - обращается к жителям области губернатор.

Напомним, Михаил Ведерников также сдал тест на коронавирус, почувствовав недомогание. Глава Псковской области еще ждет результатов.

В среднем тест делается от одного до трех дней, но при повышенной нагрузке исследование может занять больше времени. Михаил Ведерников ждет результатов 5-й день.

ИСТОЧНИК KP.RU