В Псковской областной больнице объявили карантин
Псковская областная клиническая больница с 22 марта объявила карантин. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.
В связи с этим в больнице ограничено оказание плановой медицинской и диагностической помощи, приостановлено оказание платных медицинских услуг, запрещены все посещения пациентов.
Фото: Псковская областная клиническая больница.
В больнице действует комплекс противоэпидемических мероприятий, уточняют в учреждении.
Карантин введен на основании приказа Минздрава России от 16 марта 2020 «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
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ИСТОЧНИК KP.RU