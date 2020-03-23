2020-03-23T14:19:16+03:00
Здоровье

В Псковской областной больнице объявили карантин

Оказание плановой медицинской и диагностической помощи ограничено
Максим Дмитриев
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В условиях карантина псковичам рекомендуют не посещать многолюдные места.В условиях карантина псковичам рекомендуют не посещать многолюдные места.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Псковская областная клиническая больница с 22 марта объявила карантин. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

В связи с этим в больнице ограничено оказание плановой медицинской и диагностической помощи, приостановлено оказание платных медицинских услуг, запрещены все посещения пациентов.

Фото: Псковская областная клиническая больница.

Фото: Псковская областная клиническая больница.

В больнице действует комплекс противоэпидемических мероприятий, уточняют в учреждении.

Карантин введен на основании приказа Минздрава России от 16 марта 2020 «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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