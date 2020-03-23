С подозрением на коронавирус в Псковской области госпитализирован 21 человек

23 Март 2020 2020-03-23T09:38:07+03:00

В Псковской области до 12 апреля объявили карантин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В инфекционном отделении псковской больницы находятся 27 человек, коронавирус подозревают у 21 человека. На официальной странице информационного центра «ВКонтакте» появилась актуальная статистика по коронавирусу на вечер 22 марта.

У многих из ранее госпитализированных симптомов выявлено не было, поэтому часть обследованных перевели в другие учреждения, часть – выписали. Подозревают коронавирус у 21 пациента.

Фото: информационный центр Псковской области. Статистика на 22 марта.

Предположительно инфицированных в Псковской области по-прежнему 6 человек, их экспресс-тесты показали положительные результаты (подробности).

Напомним, что повторное исследование анализов мальчика, занимающегося в детском саду «Ягодка», показало, что ребенок не заражен коронавирусом, хотя первый тест дал положительный результат. Однако группа с сегодняшнего дня отправляется на карантин до получения результатов повторного анализа.

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Где искать официальную информацию про коронавирус в Псковской области

В регионе работает круглосуточный информационный центр, страница «ВКонтакте» и Telegram-канал (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU