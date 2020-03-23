2020-03-23T09:38:07+03:00
Общество

С подозрением на коронавирус в Псковской области госпитализирован 21 человек

Предположительно инфицированы по-прежнему 6 человек
Алиса Солнцева
Поделиться:
В Псковской области до 12 апреля объявили карантин.В Псковской области до 12 апреля объявили карантин.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В инфекционном отделении псковской больницы находятся 27 человек, коронавирус подозревают у 21 человека. На официальной странице информационного центра «ВКонтакте» появилась актуальная статистика по коронавирусу на вечер 22 марта.

У многих из ранее госпитализированных симптомов выявлено не было, поэтому часть обследованных перевели в другие учреждения, часть – выписали. Подозревают коронавирус у 21 пациента.

Фото: информационный центр Псковской области. Статистика на 22 марта.

Фото: информационный центр Псковской области. Статистика на 22 марта.

Предположительно инфицированных в Псковской области по-прежнему 6 человек, их экспресс-тесты показали положительные результаты (подробности).

Напомним, что повторное исследование анализов мальчика, занимающегося в детском саду «Ягодка», показало, что ребенок не заражен коронавирусом, хотя первый тест дал положительный результат. Однако группа с сегодняшнего дня отправляется на карантин до получения результатов повторного анализа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трое псковичей вернулись из Испании с коронавирусом

У троих членов семьи из четырех подтвердилась коронавирусная инфекция (подробности).

Где искать официальную информацию про коронавирус в Псковской области

В регионе работает круглосуточный информационный центр, страница «ВКонтакте» и Telegram-канал (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковичка выиграла 80 тысяч рублей в «Что? Где? Когда»
Председатель комитета по образованию расскажет о дистанционном обучении в псковских школах в эфире ПАИ-Live
С подозрением на коронавирус в Псковской области госпитализирован 21 человек
Осторожно: на трассе Псков - Гдов лоси выскакивают перед машинами
В Пскове продолжается розыск 46-летнего Романа Иванова
Ремонт автобусной станции в Опочке планируют закончить раньше срока
Начинается проектирование исторического парка «Россия – моя история» в Пскове
Коронавирус выявили у вернувшегося из Доминиканы псковича
В Пскове прибывших самолетом пассажиров проверяют тепловизором
Сотрудница псковского СИЗО завоевала «серебро» на чемпионате России по джиу-джитсу
В Пскове сбившего 13-летнюю девочку водителя избили
Медицинские маски в Пскове и Великих Луках будут раздавать бесплатно