2020-03-24T13:29:41+03:00
Здоровье

Около 7 тысяч человек вернулись в Псковскую область из-за границы

Комитет по здравоохранению знает о находящихся в зоне риска псковичах и контролирует ситуацию
Алиса Солнцева
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По официальным данным, в Псковской области не подтвержден ни один случай заражения коронавирусом.По официальным данным, в Псковской области не подтвержден ни один случай заражения коронавирусом.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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- В основном наши граждане знают: если они вернулись из-за границы, необходимо позвонить на горячую линию и сообщить об этом. Они звонят, оставляют свои данные и ждут, пока с ними начнет работать медицинская организация, - объяснила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире ПАИ-live.

На сегодняшний день комитет по здравоохранению отрабатывает списки вернувшихся из-за рубежа. Путешественников, которые находятся под наблюдением, в данный момент около 7 тысяч. Данные об этих людях есть в комитете по здравоохранению, граждане находятся под контролем.

Марина Гаращенко подчеркивает, что мазки на коронавирус берутся на 10-й день после возвращения. Так тест показывает более точные результаты. В связи с этим граждан просят не переживать, если медицинская организация не связывается с ними в первый же день.

Отметим, что на горячую линию информационного центра поступило уже 360 звонков, большая часть из которых посвящена алгоритму действий после возвращения из-за рубежа.

Для организации обратной связи с жителями Псковская область привлекла студентов-медиков, которые помогают в работе оперативного центра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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