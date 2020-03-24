Около 7 тысяч человек вернулись в Псковскую область из-за границы
- В основном наши граждане знают: если они вернулись из-за границы, необходимо позвонить на горячую линию и сообщить об этом. Они звонят, оставляют свои данные и ждут, пока с ними начнет работать медицинская организация, - объяснила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире ПАИ-live.
На сегодняшний день комитет по здравоохранению отрабатывает списки вернувшихся из-за рубежа. Путешественников, которые находятся под наблюдением, в данный момент около 7 тысяч. Данные об этих людях есть в комитете по здравоохранению, граждане находятся под контролем.
Марина Гаращенко подчеркивает, что мазки на коронавирус берутся на 10-й день после возвращения. Так тест показывает более точные результаты. В связи с этим граждан просят не переживать, если медицинская организация не связывается с ними в первый же день.
Отметим, что на горячую линию информационного центра поступило уже 360 звонков, большая часть из которых посвящена алгоритму действий после возвращения из-за рубежа.
Для организации обратной связи с жителями Псковская область привлекла студентов-медиков, которые помогают в работе оперативного центра.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Марина Гаращенко: По официальным данным, в Псковской области ноль заболевших коронавирусом
У семи человек положительной оказалась предварительная реакция на экспресс-тест (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU