2020-06-12T18:33:45+03:00
Общество

Более 3 миллионов выделят Бежаницкому району на восстановление после урагана

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Три миллиона и сто тысяч выделят Бежаницкому району из фонда администрации Псковской области на восстановление после урагана.

Михаил Ведерников сообщил на своей странице в Инстаграме, что на оказание первичной материальной помощи региону направлен один миллион рублей. На эти деньги регион восстановит водоснабжение.

Остальные деньги - 2,1 миллион рублей пойдут на починку крыш многоквартирных домов.

Напомним: в нескольких населенных пунктов Бежаницкого и Локнянского рай онах 11 июня люди остались без электроснабжения, на улицах и трассах лежат сломанные деревья. Многие участки автодорог оказались отрезанными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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