Более 3 миллионов выделят Бежаницкому району на восстановление после урагана
Три миллиона и сто тысяч выделят Бежаницкому району из фонда администрации Псковской области на восстановление после урагана.
Михаил Ведерников сообщил на своей странице в Инстаграме, что на оказание первичной материальной помощи региону направлен один миллион рублей. На эти деньги регион восстановит водоснабжение.
Остальные деньги - 2,1 миллион рублей пойдут на починку крыш многоквартирных домов.
Напомним: в нескольких населенных пунктов Бежаницкого и Локнянского рай онах 11 июня люди остались без электроснабжения, на улицах и трассах лежат сломанные деревья. Многие участки автодорог оказались отрезанными.
ИСТОЧНИК KP.RU