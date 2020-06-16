20 пилотов подали заявки на участие в 25-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:19:27+03:00

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В этом году на участие в 25-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках подали заявку 20 пилотов, сообщает газета «Великолукская правда - Новости».

В этом году юбилейная встреча должна была традиционно проходить с 11 по 17 июня, однако, в связи с угрозой распространения коронавируса, мероприятие было перенесено. Предварительно названа новая дата - с 22 по 29 августа.

В связи с этим, прием заявок продлится до 10 июля.

«В условиях мер борьбы с распространением вируса COVID-19, проведение данного мероприятия влечет за собой глубокую проработку всех аспектов, нюансов и их согласование на региональном и муниципальном уровне. В данный момент вопрос о датах проведения всё еще находится на стадии согласования», - сообщает пресс-служба МВВвВЛ-2020.

ИСТОЧНИК KP.RU