Псков побил температурный рекорд 1939-го года
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Два дня назад в Пскове был установлен температурный рекорд.
Температура воздуха достигла +29,8 градуса. Об этом сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.
Предыдущий рекорд зафиксировали в 1939 году в этот же день. Тогда 17 июня термометры показали 28,7 градуса.
Тала Нещадимова отметила, что погоду на территории Псковской области определяет очень теплая воздушная масса и такая погода характерна скорее для июля. .
Сегодня воздух в Псковской области прогреется до +33 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU