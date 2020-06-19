Псков побил температурный рекорд 1939-го года

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:08:41+03:00

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Два дня назад в Пскове был установлен температурный рекорд.

Температура воздуха достигла +29,8 градуса. Об этом сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Предыдущий рекорд зафиксировали в 1939 году в этот же день. Тогда 17 июня термометры показали 28,7 градуса.

Тала Нещадимова отметила, что погоду на территории Псковской области определяет очень теплая воздушная масса и такая погода характерна скорее для июля. .

Сегодня воздух в Псковской области прогреется до +33 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU