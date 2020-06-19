Найден солдатский медальон при эксгумации останков в Моглино

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:24:06+03:00

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При эксгумации останков в Моглино обнаружили военный медальон около ботинка погибшего - сообщает корреспондент "Комсомольской правды". Это может говорить о наличии жертв военных в этом захоронении. Вероятнее всего это останки военнопленных, которые находились здесь с октября 1941 по май 1942 годов.

Ольга Чернышева

Были найдены ложка, медальон, пряжка и монета 1936 года.

На данный момент в яме определено семь человек.

Ранее мы писали о том, что обнаружено первое захоронение жертв концлагеря в Моглино.

ИСТОЧНИК KP.RU