Найден солдатский медальон при эксгумации останков в Моглино
Ольга Чернышева
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При эксгумации останков в Моглино обнаружили военный медальон около ботинка погибшего - сообщает корреспондент "Комсомольской правды". Это может говорить о наличии жертв военных в этом захоронении. Вероятнее всего это останки военнопленных, которые находились здесь с октября 1941 по май 1942 годов.
Ольга Чернышева
Были найдены ложка, медальон, пряжка и монета 1936 года.
На данный момент в яме определено семь человек.
Ранее мы писали о том, что обнаружено первое захоронение жертв концлагеря в Моглино.
ИСТОЧНИК KP.RU