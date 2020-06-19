2020-06-19T16:15:07+03:00
Общество

Две выставки готовит центр народного творчества для псковичей

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Фото с официального сайта псковского областного центра народного творчестваФото с официального сайта псковского областного центра народного творчества
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Выставочный зал Псковского областного центра народного творчества готовится к встретить посетителей на обновленной выставке «Народные мастера Псковской земли».

На официальном сайте Псковского центра народного творчества отметили, что открытие выставки состоится, когда будут сняты ограничения на проведение массовых мероприятий, введённые из-за пандемии COVID 19.

Основу выставки составит коллекция работ современных псковских мастеров, которую специалисты Дома ремёсел собирали на протяжении 20 лет.

На выставке будет представлено более 300 экспонатов по различным направлениям декоративно-прикладного искусства: гончарство, глиняная игрушка, плетение из лозы, бересты и болотных трав, резьба по дереву и кости, ткачество, вышивка и собрание предметов этнографии.

Фото с официального сайта псковского областного центра народного творчества

Фото с официального сайта псковского областного центра народного творчества

Параллельно с этим в выставочном зале Дома ремесел Псковского областного центра народного творчества готовят к показу выставку современной псковской иконописи «Сретение».

На выставке будут представлены иконопись, стенопись, резьба по дереву. Также зрители смогут увидеть наброски, эскизы и фотографии процесса работы.

Фото с официального сайта псковского областного центра народного творчества

Фото с официального сайта псковского областного центра народного творчества

В едином выставочном пространстве будут представлены работы 28 иконописцев из Пскова и области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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