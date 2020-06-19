«Важно, чтобы дети получили от нас правду о войне»: раскопки в Моглино завершат созданием памятного музея

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:47:47+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников устроил личный визит на место эксгумации останков жертв концлагеря в Моглино.

«Нужно всех установить, с почестями похоронить и сделать памятные мемориалы, для того чтобы эта память передавалась по поколениям. Очень важно, чтобы дети от нас правду о войне получили, приняли и передавали уже следующим поколениям» – говорил Михаил Ведерников.

Также губернатор заявил, что Псковская область достойна мемориала и в городе обязательно появится музей оккупации.

Ранее «Комсомолка» сообщала о найденном солдатском медальоне при эксгумации останков в Моглино.

ИСТОЧНИК KP.RU