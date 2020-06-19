«Злодеяниям в Моглино нет срока давности»: идёт поиск более 200 жертв концлагеря под Псковом

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:03:22+03:00

Изменить размер текста: A A

На место эксгумации останков жертв концлагеря в Моглино приехал руководитель следственного управления СК России по Псковской области, генерал-майор юстиции Пётр Крупеня. Передал корреспондент «Комсомолькой правды».

Руководитель следственного комитета описал важность и необходимость данных работ: «Предполагаем, что тут можно найти 200 – 300 останков. Но это лишь первое захоронение, таких много и в городе Пскове. Мы будем все их вскрывать и доходить до каждого, потому что такие злодеяния не имеют срока давности».

После этого он пообщался с историком-краеведом Юрием Алексеевым и председателем поискового движения России в городе Пскове Геннадием Корольковым.

Крупеня призвал их к плодотворной работе и пообещала встретиться после снятия карантинных мер для того, чтобы обсудить дальнейшую судьбу останков.

ИСТОЧНИК KP.RU