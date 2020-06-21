Десять псковских медиков получили награду от президента

21 Июнь 2020 2020-06-21T12:13:57+03:00

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Президент России Владимир Путин сегодня подписал указы о награждении медицинских работников за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Четыре медика Псковской области, согласно указу, получили благодарность президента России:

Борис Герчиков – врач-терапевт Великолукской межрайонной больницы,

Икромжона Назимова – заведующая отделением анестезиологии, реанимации и инфекционного корпуса Псковской городской больницы,

Дмитрий Приступчик – врач анестезиолог-реаниматолог Великолукской межрайонной больницы.

Среди получивших благодарность оказалась и заведующая отделением пульмонологии в Псковской городской больнице Анастасия Повторейко, которая на вчерашней видеоконференции с Владимиром Путиным попросила у него поддержки в вопросе строительства в Пскове новой инфекционной больницы.

Также помощников врача Оксана Воробьева и Светлану Кисареву наградили медалью Луки Крымского.

Помимо этого президент наградил четырёх медицинских работников Псковской области орденом Пирогова.

ИСТОЧНИК KP.RU