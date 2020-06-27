Прогноз погоды в Пскове на последние выходные июня

27 Июнь 2020 2020-06-27T09:31:56+03:00

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В субботу воздух раскалится до +32 градусов. А потом июль подарит нам долгожданную прохладу.

Температура по области днем составит от +27°C до +32°C. Ночью градусник термометра опустится до +11°C до +16°C.

Будет дуть слабый ветер западных направлений.

По данным Псковского ЦГМС, в субботу на территории Псковской области ожидается переменная облачность. В некоторых районах области днем возможен небольшой дождь.

В воскресенье тоже будет жарко, но уже без рекордов. По данным Gismeteo в области ожидается от +26°C до +28°C. Вероятен небольшой дождь.

Напомним, что в Псковской области сохраняется высокий УФ-индекс (6-7). Рекомендуем вам пользоваться солнцезащитными кремами и не забывать дома головной убор. По возможности в середине дня желательно находиться в тени.

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Вчера "Комсомолка" рассказывала мнение врача псковского Роспотребнадзора о том, может ли ультрафиолетовое излучение уничтожить коронавирус за 25 секунд.

ИСТОЧНИК KP.RU