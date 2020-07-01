Районы Псковской области с самой высокой явкой на голосование
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По данным на 10 часов утра явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ в Псковской области составила 46,68%.
Самая высокая явка в Стругокрасненском районе — 78%.
В Куньинском районе — 66%.
В Невельском и Усвятском районе явка превысила 65%.
В Дедовичском — 61%.
В Псковском районе явка на данный момент составляет 57%.
Голосование по поправкам началось 25 июня и будет продолжаться до 20:00 1 июля.
В Псковской области работают 615 избирательных участков. В списки избирателей в регионе внесены 525 тысяч 183 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU