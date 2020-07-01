Псковичи просят создать мемориал в память о погибших от COVID-19 врачах

1 Июль 2020 2020-07-01T12:40:23+03:00

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На сайте губернатора появилась просьба «увековечить память медиков-героев нашего времени».

Пскович, подавший просьбу, отметил, что сейчас идёт активная борьба с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и медицинские работники находятся на передовой данной борьбы.

Он также отметил, что от коронавируса в Пскове погиб уже не один медик и это невосполнимая потеря для региона. «Каждый медицинский работник, работающий в государственном ЛПУ, обязан знать, что его труд ценен для государства», - отмечает Пскович.

«Прошу увековечить память о медицинских работниках <…> погибших от новой коронавирусной инфекции covid 19, создать мемориал вечной памяти тех медиков региона, кто умер, что бы мы могли жить», - отмечено в прошении.

Напомним, недавно в Пскове выявили новый очаг коронавируса. За последние несколько дней статистика умерших увеличилась на 3 человека, возможно, скоро цифра увеличится: от осложнения из-за COVID-19 вчера скончался псковский анестезиолог-реаниматолог Анвар Сабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU