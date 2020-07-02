Избирательная комиссия утвердила итоги голосования в Псковской области

2 Июль 2020 2020-07-02T15:48:04+03:00

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Члены Псковского облизбиркома на заседании избирательной комиссии большинством голосов утвердили итоговый протокол общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в регионе, сообщает Псковское агентство информации.

Вчера в 20:00 закончился общероссийский день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Одобрили предлагаемые изменения 231 684 участника, высказались против – 60 626 участников.

Явка на голосование в Псковской области составила 56,24%

ИСТОЧНИК KP.RU